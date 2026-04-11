El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de abril

El día de hoy, 11 de abril de 2026, se presenta en Pontevedra con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán poco nubosos, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance el día, las nubes irán aumentando, especialmente en las horas de la tarde, aunque no se esperan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es baja, con un 15% de posibilidad entre las 2 y las 8 de la mañana, y se mantiene en cero para el resto del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 17 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 12 grados hacia las 2:00 de la madrugada. A medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 17 grados a las 3:00 de la tarde, proporcionando un ambiente cálido y agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas volverán a descender, alcanzando los 10 grados hacia las 11:00 de la noche.

La humedad relativa será bastante variable a lo largo del día, comenzando en un 88% en la madrugada y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 33% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde se sentirá más seca y cómoda, ideal para disfrutar de paseos o actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte, con velocidades que oscilarán entre 2 y 24 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 48 km/h entre las 3:00 y las 4:00 de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas.

El orto se producirá a las 07:59 y el ocaso será a las 21:11, lo que nos brinda un día largo y luminoso. En resumen, Pontevedra disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-10T20:57:12.