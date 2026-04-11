El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de abril

Hoy, 11 de abril de 2026, Pontecesures se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. La jornada comenzará con un cielo poco nuboso a las 00:00 horas, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca despejado, alcanzando temperaturas de hasta 12 grados a la 01:00 y 02:00 horas.

A partir de las 03:00 horas, las nubes comenzarán a cubrir el cielo, y esta tendencia se mantendrá durante gran parte del día, con un cielo cubierto desde las 02:00 hasta las 09:00 horas. Sin embargo, a partir de las 10:00 horas, el cielo volverá a despejarse, ofreciendo un respiro a los habitantes de la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 15 grados a lo largo de la jornada, alcanzando su punto máximo de 15 grados entre las 14:00 y las 17:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 84% a la medianoche y descendiendo gradualmente hasta un 40% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas de la mañana.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas durante el día, con un 0% de probabilidad de precipitación en la mayoría de los periodos, excepto en las primeras horas de la mañana, donde hay un leve indicio de posibilidad de lluvia intermitente (Ip) entre las 06:00 y 07:00 horas. Sin embargo, esto no debería afectar las actividades al aire libre, ya que se espera que el día se mantenga mayormente seco.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 9 y 21 km/h en las primeras horas, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 47 km/h entre las 14:00 y 15:00 horas. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la tarde.

En resumen, Pontecesures disfrutará de un día mayormente despejado con temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día ideal para actividades al aire libre, así que no olvide aprovechar el buen tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-10T20:57:12.