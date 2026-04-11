El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de abril

El día de hoy, 11 de abril de 2026, Ponteareas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:59. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad aumente ligeramente, especialmente entre las 04:00 y las 12:00, cuando se prevén condiciones de cielo poco nuboso a cubierto.

Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 9 y 13 grados , alcanzando un máximo de 18 grados en las horas de la tarde. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleve, la temperatura comenzará a subir, alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00, cuando se espera que el termómetro marque 18 grados.

La humedad relativa será alta durante la mañana, con valores que rondarán el 93% al amanecer, disminuyendo gradualmente a lo largo del día hasta alcanzar un 30% en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor en las primeras horas, pero a medida que la temperatura aumente, la humedad se volverá menos perceptible.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta 44 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del norte, lo que podría contribuir a una sensación de frescura en el ambiente. Se recomienda tener precaución, especialmente en áreas abiertas, debido a la intensidad del viento en ciertos momentos del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una excelente noticia para aquellos que planean actividades al aire libre. En resumen, Ponteareas disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y un viento moderado, ideal para paseos y actividades en la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-10T20:57:12.