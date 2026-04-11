El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de abril

El día de hoy, 11 de abril de 2026, Ponte Caldelas se presentará con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad del sol.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 15 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 13 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 12 grados a la 01:00 y manteniéndose en torno a los 11 grados durante las horas más frías de la madrugada. A medida que el sol se eleve, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando los 15 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando un 87% a medianoche, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, llegando a un 40% en la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde será más seca y cómoda, ideal para disfrutar del aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre 3 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en áreas abiertas. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 5% de posibilidad de lluvia en las primeras horas del día, lo que indica que es poco probable que se produzcan lluvias significativas. Esto se traduce en un día mayormente seco, lo que permitirá disfrutar de un tiempo favorable para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, Ponte Caldelas disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y un viento moderado. Se recomienda a los residentes y visitantes aprovechar el buen tiempo para salir y disfrutar de la belleza natural de la región.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-10T20:57:12.