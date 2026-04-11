El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de abril

El día de hoy, 11 de abril de 2026, Poio se despertará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 14 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable para comenzar el día. La humedad relativa será alta, alcanzando el 88% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescura en el aire.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando los 16 grados hacia el mediodía. El cielo permanecerá poco nuboso, permitiendo que el sol brille con fuerza. Sin embargo, a partir de la tarde, se anticipa un cambio en las condiciones meteorológicas. Desde las 15:00 horas, el cielo comenzará a cubrirse con nubes, y se prevé que se convierta en un día mayormente cubierto a medida que se acerque la noche.

En cuanto a la precipitación, las probabilidades son bajas, con un 15% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas de la tarde. Sin embargo, la mayor parte del día se desarrollará sin lluvias significativas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre. Las rachas de viento serán moderadas, con velocidades que alcanzarán hasta 24 km/h, principalmente del norte, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la tarde.

La tarde se presentará con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 17 grados , lo que seguirá siendo cómodo para los residentes y visitantes de Poio. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará, y el cielo se mantendrá cubierto, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco y húmedo.

La puesta de sol se producirá a las 21:12 horas, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos despejados, terminará con un manto de nubes que cubrirá el cielo de Poio. En resumen, se prevé un día variado en Poio, con un inicio soleado y un cierre más nublado, ideal para disfrutar de actividades diurnas antes de que el tiempo cambie hacia la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-10T20:57:12.