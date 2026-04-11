El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de abril

El día de hoy, 11 de abril de 2026, en Pazos de Borbén, se espera un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:59. A medida que avance la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 11 y 13 grados , con una ligera tendencia a descender hacia el mediodía.

A partir de las 12:00, se prevé un aumento en la nubosidad, con un cielo cubierto que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00, con valores que podrían llegar a los 15 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 39% en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero a lo largo de todo el día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que las condiciones serán favorables para disfrutar de la naturaleza sin el riesgo de mojarse.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 17 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 41 km/h en las horas de la tarde. Este viento fresco puede hacer que la sensación térmica sea más baja, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo que las temperaturas caigan a valores de entre 8 y 9 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 21:11, marcando el cierre de un día que, aunque comenzó con un cielo despejado, se tornará más nublado en las horas centrales, pero sin lluvias que interrumpan las actividades diarias.

En resumen, hoy en Pazos de Borbén se prevé un día mayormente despejado, con temperaturas agradables durante la mañana y la tarde, y un viento fresco que aportará un toque de frescura a la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-10T20:57:12.