El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de abril

El día de hoy, 11 de abril de 2026, Oia se prepara para un tiempo variado, con predominancia de cielos cubiertos y temperaturas agradables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará nuboso, con una temperatura inicial de 12 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura aumente ligeramente, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 76% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de bochorno en las horas más cálidas. A las 08:00, la probabilidad de precipitación se sitúa en un 25%, aunque no se anticipan lluvias significativas, ya que las condiciones de precipitación se mantienen en cero durante el resto del día. Esto sugiere que, a pesar de la nubosidad, no se esperan chubascos que interrumpan las actividades al aire libre.

El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre 10 y 26 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 61 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y dinámico. Este viento, aunque moderado, podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

A lo largo del día, el cielo pasará de estar nuboso a poco nuboso en las horas de la tarde, lo que permitirá que algunos rayos de sol se filtren, brindando un respiro a la atmósfera gris. Las temperaturas se mantendrán estables, con mínimas de 12 grados en la mañana y máximas de 17 grados en la tarde, antes de descender nuevamente a 12 grados al caer la noche.

La puesta de sol se producirá a las 21:12, marcando el final de un día que, aunque comenzará con cielos cubiertos, ofrecerá momentos de claridad y temperaturas agradables. Los residentes y visitantes de Oia pueden disfrutar de un día mayormente seco, con la posibilidad de que el tiempo se torne más despejado hacia el final de la jornada. En resumen, se prevé un día cómodo y fresco, ideal para disfrutar de la belleza natural de la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-10T20:57:12.