El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de abril

El día de hoy, 11 de abril de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 14 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 13 grados en las horas más frescas.

Durante la tarde, el termómetro irá en aumento, alcanzando un máximo de 19 grados hacia las 16:00 horas. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un cielo despejado, lo que favorecerá actividades al aire libre. La humedad relativa, que se mantendrá en torno al 36% durante las horas centrales del día, contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con una velocidad que oscilará entre los 25 y 31 km/h, alcanzando rachas de hasta 56 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento fresco puede ser un alivio ante el aumento de temperatura, aunque se recomienda precaución, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 5% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas de la mañana, pero se espera que el día transcurra sin lluvias significativas. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que no se prevén tormentas ni eventos climáticos adversos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad para observar las estrellas. El ocaso se producirá a las 21:11, marcando el final de un día que promete ser agradable y propicio para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre.

En resumen, O Rosal vivirá un día de primavera caracterizado por cielos despejados, temperaturas agradables y un viento moderado. Es una jornada ideal para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de un día soleado en compañía de amigos y familiares.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-10T20:57:12.