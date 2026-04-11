El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de abril

El día de hoy, 11 de abril de 2026, O Porriño se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo de la jornada se presenten algunas nubes. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 12 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será bastante alta en las primeras horas, alcanzando un 94% al amanecer, pero se espera que disminuya a medida que el sol se eleve en el cielo, estabilizándose en torno al 35% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca y húmeda, las condiciones se tornarán más secas y confortables a medida que el día avance.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante el día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los habitantes de O Porriño pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo. Sin embargo, se prevé una ligera posibilidad de chubascos en la noche, aunque no se espera que sean relevantes.

El viento será un factor a tener en cuenta, especialmente en las horas centrales del día. Se prevé que sople del norte con rachas que alcanzarán hasta 50 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en áreas expuestas. Es recomendable que quienes planeen salir se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y al viento.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo que los rayos del sol calienten el ambiente. La puesta de sol está programada para las 21:11, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes no querrán perderse. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un momento ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o una cena en una terraza.

En resumen, O Porriño disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables y sin lluvias significativas. Las condiciones climáticas son propicias para actividades al aire libre, así que es un buen momento para aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen días más inestables.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-10T20:57:12.