El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de abril

El día de hoy, 11 de abril de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 15 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 14 horas, donde se prevé que se mantenga en torno a los 14 grados.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 79% a las 00:00 horas, pero irá disminuyendo a lo largo del día, llegando a un 36% hacia el final de la jornada. Esto sugiere que, aunque el ambiente se sentirá fresco, la sensación de humedad podría ser más pronunciada en las primeras horas.

En cuanto al viento, se anticipa que sople principalmente del norte, con velocidades que variarán entre 19 y 37 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 52 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas costeras. Este viento fresco podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

A lo largo del día, la probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidad de lluvia en la mayoría de los periodos. Sin embargo, se prevé una ligera posibilidad de lluvia escasa en la madrugada, aunque se espera que no afecte significativamente las actividades al aire libre. La probabilidad de tormenta también se mantiene en cero durante la mayor parte del día, lo que sugiere un tiempo estable y tranquilo.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:13 horas. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza, ya que el tiempo será mayormente favorable.

En resumen, O Grove disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables y vientos moderados. Es un día perfecto para disfrutar de la belleza natural de la región y aprovechar al máximo las horas de luz solar.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-10T20:57:12.