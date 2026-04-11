El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de abril

El día de hoy, 11 de abril de 2026, Nigrán se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que a lo largo de la jornada las nubes vayan ganando protagonismo. Durante las primeras horas, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 88% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 14 grados. Sin embargo, la nubosidad comenzará a aumentar, especialmente en las horas centrales del día, donde se prevé que el cielo se cubra en gran parte. A pesar de esta cobertura, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, salvo un leve indicio de lluvia ligera en la tarde, con un 20% de probabilidad entre las 02:00 y las 08:00.

El viento será un factor notable en la jornada, con rachas que alcanzarán hasta los 50 km/h en las horas de la mañana. La dirección del viento variará, predominando del norte y noroeste, lo que podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que el día avance, la velocidad del viento se mantendrá entre los 20 y 28 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la tarde, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 17 grados, antes de descender nuevamente hacia la noche. La humedad relativa disminuirá gradualmente, situándose en torno al 35% al final del día. A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 21:12, el cielo podría despejarse nuevamente, permitiendo que las estrellas sean visibles en la noche.

En resumen, el día en Nigrán se caracterizará por un inicio fresco y despejado, seguido de un aumento de la nubosidad y un viento notable. Aunque no se prevén lluvias significativas, es recomendable que los habitantes se preparen para un tiempo variable, con temperaturas que se mantendrán agradables durante la mayor parte del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-10T20:57:12.