El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mos según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 11 de abril de 2026, Mos experimentará un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% a la medianoche y descendiendo gradualmente a un 88% a la 1:00 AM.
A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá despejado hasta las 2:00 AM, cuando se espera un ligero aumento en la nubosidad con la aparición de nubes altas. Las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 13 grados, mientras que la velocidad del viento, proveniente del noroeste, alcanzará los 12 km/h. A partir de las 3:00 AM, el cielo se cubrirá completamente, y las temperaturas comenzarán a descender ligeramente.
Durante la tarde, el tiempo se tornará más variable. A las 4:00 PM, la temperatura alcanzará su punto más bajo del día, con 12 grados, y la humedad relativa se situará en un 80%. A partir de las 5:00 PM, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas oscilarán entre 12 y 13 grados hasta las 8:00 PM. La probabilidad de precipitación es baja, con un 5% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas de la mañana, aunque no se esperan acumulaciones significativas.
El viento, que se mantendrá en dirección norte, alcanzará su máxima velocidad a las 9:00 AM, con ráfagas de hasta 50 km/h, lo que podría generar una sensación de frío mayor a la temperatura real. A medida que avance el día, la velocidad del viento se moderará, pero se mantendrá en torno a los 20-30 km/h durante la tarde y la noche.
A partir de las 9:00 PM, el cielo comenzará a despejarse nuevamente, y las temperaturas descenderán a 11 grados. La humedad relativa aumentará a un 42% hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 21:11, marcando el final de un día que, aunque comenzó con cielos despejados, se tornará más nublado y fresco a medida que avance la tarde. En general, se recomienda a los habitantes de Mos que se preparen para un día fresco y ventoso, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras en las primeras horas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-10T20:57:12.
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