El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de abril

El día de hoy, 11 de abril de 2026, Mos experimentará un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% a la medianoche y descendiendo gradualmente a un 88% a la 1:00 AM.

A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá despejado hasta las 2:00 AM, cuando se espera un ligero aumento en la nubosidad con la aparición de nubes altas. Las temperaturas se mantendrán estables en torno a los 13 grados, mientras que la velocidad del viento, proveniente del noroeste, alcanzará los 12 km/h. A partir de las 3:00 AM, el cielo se cubrirá completamente, y las temperaturas comenzarán a descender ligeramente.

Durante la tarde, el tiempo se tornará más variable. A las 4:00 PM, la temperatura alcanzará su punto más bajo del día, con 12 grados, y la humedad relativa se situará en un 80%. A partir de las 5:00 PM, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas oscilarán entre 12 y 13 grados hasta las 8:00 PM. La probabilidad de precipitación es baja, con un 5% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas de la mañana, aunque no se esperan acumulaciones significativas.

El viento, que se mantendrá en dirección norte, alcanzará su máxima velocidad a las 9:00 AM, con ráfagas de hasta 50 km/h, lo que podría generar una sensación de frío mayor a la temperatura real. A medida que avance el día, la velocidad del viento se moderará, pero se mantendrá en torno a los 20-30 km/h durante la tarde y la noche.

A partir de las 9:00 PM, el cielo comenzará a despejarse nuevamente, y las temperaturas descenderán a 11 grados. La humedad relativa aumentará a un 42% hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 21:11, marcando el final de un día que, aunque comenzó con cielos despejados, se tornará más nublado y fresco a medida que avance la tarde. En general, se recomienda a los habitantes de Mos que se preparen para un día fresco y ventoso, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras en las primeras horas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-10T20:57:12.