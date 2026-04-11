El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de abril

El día de hoy, 11 de abril de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Moraña, aunque se espera que las nubes vayan aumentando a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondan los 13 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a media mañana.

A partir del mediodía, el cielo se cubrirá progresivamente, con un estado mayormente cubierto en las horas de la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 12 grados, proporcionando un ambiente fresco. La humedad relativa se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas del día, alcanzando hasta un 88% en la mañana, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas, aunque existe una probabilidad del 20% de que se registren algunas lloviznas ligeras en la tarde, especialmente entre las 2 y las 8 de la tarde. Sin embargo, la mayor parte del día se mantendrá seco, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.

El viento será un factor a tener en cuenta, con rachas que alcanzarán hasta los 44 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del norte, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. Las velocidades del viento oscilarán entre 11 km/h en la mañana y hasta 20 km/h en la tarde, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo disfrutar de un ambiente tranquilo y fresco. Las temperaturas caerán a 10 grados hacia la noche, y la humedad comenzará a descender, lo que hará que la sensación térmica sea más agradable. La puesta de sol se producirá a las 21:11, marcando el final de un día que, aunque comenzó con nubes, terminará con cielos despejados y una brisa fresca. En resumen, un día variado en Moraña, ideal para disfrutar de la naturaleza y las actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de viento fuerte en las horas centrales del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-10T20:57:12.