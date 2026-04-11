El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de abril

El día de hoy, 11 de abril de 2026, Mondariz se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 90% en la madrugada, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 12 grados, con un ligero aumento hacia la tarde, donde se prevé que alcance los 18 grados. El cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas a partir de las 4 de la tarde, aunque no se anticipa precipitación, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Esto sugiere que los residentes de Mondariz podrán disfrutar de un día sin lluvias, ideal para actividades al aire libre.

El viento será un factor a considerar, especialmente en las horas de la tarde. Se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 16 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 46 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas abiertas. Durante la mañana, el viento será más suave, con velocidades de alrededor de 2 a 7 km/h.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 10 de la noche. La humedad relativa también aumentará, llegando a un 49% al final del día. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:11.

En resumen, Mondariz disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día propicio para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza. Los vientos del norte aportarán un toque fresco, especialmente en las horas de la tarde, así que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre durante la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-10T20:57:12.