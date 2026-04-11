El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de abril

El día de hoy, 11 de abril de 2026, Moaña se presentará con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, la temperatura se situará en 14 grados, descendiendo ligeramente a 13 grados a la 01:00. La humedad relativa será alta, alcanzando el 88% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá mayormente despejado hasta las 08:00, cuando se prevé un aumento en la nubosidad. Sin embargo, no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es baja, con un 20% de posibilidad entre las 02:00 y las 08:00, y nula en las horas posteriores. Esto sugiere que, aunque habrá algunas nubes altas, la lluvia no será un factor a considerar en las actividades al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Durante las primeras horas, se registrarán vientos del suroeste a 11 km/h, aumentando a 15 km/h a medida que el día avanza. A partir de las 09:00, el viento cambiará de dirección, predominando del norte con velocidades que oscilarán entre 22 y 28 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la tarde.

En cuanto a las temperaturas, se espera que se mantengan estables durante la mañana, rondando los 13 grados hasta las 09:00. A partir de las 10:00, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 16 grados a las 16:00. Este ascenso térmico, combinado con la disminución de la humedad, hará que la tarde sea más cálida y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados a las 21:00, justo antes del ocaso, que se producirá a las 21:12. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una bonita puesta de sol.

En resumen, el día en Moaña se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, con temperaturas agradables y vientos moderados, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-10T20:57:12.