El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de abril

El día de hoy, 11 de abril de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo del día. Durante las primeras horas, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:00. A medida que avance la mañana, se mantendrá el predominio de cielos despejados, lo que favorecerá actividades al aire libre.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados . En la mañana, se registrarán temperaturas alrededor de los 14 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados hacia el mediodía. Por la tarde, se espera un leve aumento, alcanzando nuevamente los 15 grados en las horas más cálidas. La sensación térmica será agradable, ideal para disfrutar de un paseo o actividades recreativas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo a un 51% hacia la noche. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la atmósfera se sentirá un poco más fresca en las primeras horas. No se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es prácticamente nula durante todo el día, con un 0% de probabilidad de precipitación.

El viento soplará del norte, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán rachas de hasta 11 km/h, aumentando a 21 km/h en la tarde. Las ráfagas más fuertes se presentarán entre las 14:00 y las 15:00, alcanzando hasta 48 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso ocaso a las 21:12. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 10 grados hacia la medianoche. La combinación de cielos despejados y temperaturas frescas hará que la noche sea ideal para actividades al aire libre, como cenas en terrazas o paseos nocturnos.

En resumen, el tiempo en Meis para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día perfecto para actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-10T20:57:12.