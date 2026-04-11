El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de abril

El día de hoy, 11 de abril de 2026, Meaño se despertará con un tiempo mayormente poco nuboso durante las primeras horas de la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 14°C a las 13°C, lo que proporcionará un ambiente fresco y agradable para comenzar el día. La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alcanzando hasta un 77% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que avance la mañana, se espera que las nubes comiencen a aumentar, y para el mediodía, el cielo estará cubierto. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15°C, pero la sensación de frescura persistirá debido a la humedad y la velocidad del viento. Este viento, que soplará principalmente del norte, alcanzará velocidades de hasta 31 km/h en las horas centrales del día, lo que podría generar ráfagas más intensas, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 20% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas de la tarde, aunque la mayoría de las horas se mantendrán secas. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que la inestabilidad podría traer algunas sorpresas. La probabilidad de tormentas también se mantiene en un 20% durante el mismo periodo, aunque no se anticipan eventos severos.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12°C hacia el final de la jornada. La humedad relativa disminuirá gradualmente, pero se mantendrá en niveles confortables. La visibilidad será buena, aunque el viento seguirá siendo un factor a considerar, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 51 km/h en las horas de la tarde.

Al caer la noche, el cielo se despejará, permitiendo que las temperaturas bajen a 10°C en las últimas horas del día. La sensación de frescura se acentuará, y la humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría. La puesta de sol se producirá a las 21:12, marcando el final de un día que, aunque comenzó con cielos despejados, se tornará más nublado y fresco a medida que avance. Es recomendable llevar una chaqueta ligera si se planea salir por la noche, ya que las temperaturas seguirán descendiendo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-10T20:57:12.