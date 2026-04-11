El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Marín según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 11 de abril de 2026, Marín se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que las nubes vayan aumentando a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 12 grados hacia las 02:00. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 12-13 grados, con una humedad relativa que oscilará entre el 82% y el 84%, lo que puede generar una sensación de frescor.
A partir de las 03:00, el cielo comenzará a cubrirse, alcanzando un estado cubierto entre las 03:00 y las 08:00. Durante este periodo, las temperaturas se mantendrán estables, alrededor de los 12 grados, y la humedad relativa se situará en torno al 79%. A pesar de la presencia de nubes, no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 20% solo durante las primeras horas del día, disminuyendo a cero en el resto de la jornada.
El viento será un factor notable hoy, con rachas que alcanzarán hasta los 50 km/h en las horas más activas, especialmente entre las 18:00 y las 19:00. La dirección del viento será predominantemente del norte, con velocidades que oscilarán entre 16 y 23 km/h a lo largo del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de mayor viento.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a ascender ligeramente, alcanzando un máximo de 16 grados a las 16:00. La humedad relativa descenderá gradualmente, llegando a un 35% hacia las 18:00. A partir de las 19:00, el cielo se despejará nuevamente, permitiendo que el sol brille hasta el ocaso, que se producirá a las 21:12.
En resumen, Marín experimentará un día variado, comenzando con cielos cubiertos y temperaturas frescas, pero con una mejora hacia la tarde, donde se espera un tiempo más soleado y agradable. Los residentes deben estar preparados para el viento fuerte, especialmente en las horas de la tarde, y disfrutar de un final de jornada más cálido y despejado.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-10T20:57:12.
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