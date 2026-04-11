El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de abril

El día de hoy, 11 de abril de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 11 grados , siendo más frescas durante la madrugada y alcanzando su punto más cálido hacia el mediodía.

A partir de las 07:00, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 7 grados, aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que alcanzará niveles altos, especialmente en las primeras horas del día, con un 100% de humedad en la mañana. Esto podría generar una atmósfera algo pesada y húmeda.

Durante la tarde, la temperatura podría llegar a los 12 grados, pero el cielo seguirá cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas. Las precipitaciones se estiman en 0.2 mm en la mañana y 0.4 mm en la tarde, lo que indica que, aunque no se espera una lluvia intensa, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir. La probabilidad de precipitación es del 65% en las primeras horas y del 50% durante la tarde, lo que sugiere que las lluvias podrían ser más probables en la mañana.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 24 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 43 km/h en las horas más activas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. Es importante tener en cuenta que, aunque no se prevén tormentas, la posibilidad de ráfagas fuertes podría afectar a quienes se encuentren al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia las 22:00. El cielo seguirá cubierto, pero se espera que las lluvias cesen, permitiendo que la noche transcurra sin precipitaciones. La visibilidad podría verse afectada por la humedad y las nubes, así que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, el día en Lalín se presentará fresco y mayormente nublado, con algunas posibilidades de lluvia ligera, especialmente en las primeras horas. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad hará que sea un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo con abrigo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-10T20:57:12.