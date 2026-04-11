El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de abril

El día de hoy, 11 de abril de 2026, A Illa de Arousa se presenta con un tiempo mayormente estable, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 76% en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan en torno a los 12-13 grados, con un ligero aumento hacia el mediodía. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará desde el norte con velocidades que alcanzarán hasta los 30 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cubrirse, y se prevé que a partir de las 3 de la tarde, el cielo esté completamente cubierto. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12-14 grados, pero la humedad comenzará a descender, alcanzando un 35% hacia el final de la jornada. A pesar de la nubosidad, no se esperan precipitaciones significativas, aunque hay una probabilidad del 20% de lluvia ligera en las primeras horas de la tarde.

El viento seguirá siendo un factor importante a lo largo del día, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 49 km/h en las horas más ventosas. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas costeras, donde el viento del norte se sentirá con mayor intensidad.

Hacia la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 10 grados hacia la medianoche. La visibilidad se mantendrá buena, aunque la sensación de frío podría aumentar debido a la combinación de la humedad y el viento.

En resumen, A Illa de Arousa experimentará un día con cielos cubiertos y temperaturas frescas, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante el viento. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se vistan adecuadamente para el tiempo y que estén atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas a medida que avanza el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-10T20:57:12.