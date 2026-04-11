El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de abril

El día de hoy, 11 de abril de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 08:01. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca despejado hasta el mediodía, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 14 grados .

A partir de la tarde, la situación cambiará ligeramente. Las nubes altas comenzarán a aparecer, y hacia la tarde se prevé un aumento en la nubosidad, alcanzando un estado muy nuboso hacia la noche. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la probabilidad de tormenta en las horas de la tarde, aunque sigue siendo baja.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 17:00, con un valor de 18 grados , lo que proporcionará un ambiente templado y agradable para actividades al aire libre. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 12 grados hacia las 23:00.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, especialmente en las primeras horas del día, donde se espera que alcance un 76%. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá, llegando a un 30% en la tarde, lo que contribuirá a una sensación de mayor confort.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, especialmente en las horas de la tarde, con velocidades que alcanzarán hasta 26 km/h. El viento soplará principalmente del norte, lo que podría generar una sensación térmica más fresca en comparación con la temperatura real.

En resumen, A Guarda disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, aunque se recomienda estar preparado para un aumento en la nubosidad hacia la tarde y la noche. Las condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, pero es aconsejable tener en cuenta el viento y la posible sensación de frescura al caer la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-10T20:57:12.