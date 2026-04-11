El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de abril

El día de hoy, 11 de abril de 2026, Gondomar se prepara para experimentar un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, con una temperatura inicial de 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se aclare ligeramente, pasando a un estado poco nuboso, con temperaturas que alcanzarán los 13 grados en las primeras horas del día.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá que las temperaturas suban hasta los 17 grados . Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que pasará del 88% en la madrugada a un 36% en las horas más cálidas. Sin embargo, a pesar de las condiciones más agradables, existe una probabilidad del 20% de precipitaciones entre las 2 y las 8 de la tarde, aunque se prevé que estas sean ligeras y esporádicas.

El viento jugará un papel importante en la sensación térmica del día. Desde la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre los 10 y 28 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 50 km/h en la tarde. Este viento fresco puede hacer que la temperatura se sienta un poco más baja de lo que realmente es, especialmente en las horas más ventosas.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, con un pronóstico de cielo cubierto y temperaturas que descenderán a 11 grados . La humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 40% hacia el final del día. Las condiciones de viento se mantendrán, aunque con una ligera disminución en la velocidad, lo que podría hacer que la noche se sienta más fresca.

En resumen, hoy en Gondomar se vivirá un día de contrastes, comenzando con cielos nublados y temperaturas frescas, seguido de un periodo más cálido y despejado en la tarde, antes de que el cielo se cubra nuevamente al caer la noche. Los habitantes deben estar preparados para un día dinámico, con la posibilidad de algunas lluvias ligeras y un viento notable que podría influir en sus actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-10T20:57:12.