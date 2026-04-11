El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de abril

El día de hoy, 11 de abril de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora en la nubosidad hacia la tarde, donde se espera que el cielo pase a estar poco nuboso. Sin embargo, a medida que avance el día, las nubes volverán a dominar el panorama, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 12 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 12 grados, descendiendo a 9 grados en las horas más frías de la madrugada. A medida que el día avance, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 13 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 6 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas de la mañana, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A lo largo del día, la humedad irá disminuyendo, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, rondando entre el 41% y el 96% en diferentes momentos del día. Esto puede contribuir a la sensación de bochorno en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas durante la mayor parte del día, aunque existe una probabilidad del 45% de que se produzcan algunas lluvias ligeras entre las 8:00 y las 14:00 horas. Sin embargo, las condiciones no parecen indicar tormentas, ya que la probabilidad de tormenta se mantiene en un 20% durante el mismo periodo.

El viento soplará del norte, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 48 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que el día avance, el viento se moderará, pero se mantendrá presente, especialmente en las horas de la tarde.

En resumen, Forcarei experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta humedad. Aunque no se esperan lluvias intensas, la posibilidad de algunas lloviznas ligeras podría estar presente, especialmente en las horas de la mañana.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-10T20:57:12.