El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de abril

Hoy, 11 de abril de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora en la nubosidad hacia la tarde, donde se espera que el cielo pase a estar poco nuboso. Sin embargo, la tendencia general será de un ambiente gris y nublado, especialmente en las primeras horas, donde la visibilidad puede verse reducida.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 14 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 12 grados, descendiendo a 9 grados hacia la tarde. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 14 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 8 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 59% hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas del día.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que no haya lluvias significativas, con un 0% de probabilidad de precipitación durante la mayor parte del día. Sin embargo, hay un leve riesgo de chubascos aislados en la mañana, con una probabilidad de tormenta del 20% entre las 2 y las 8 de la mañana. A lo largo del día, la probabilidad de lluvia se mantendrá en cero, lo que permitirá que los residentes de A Estrada disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 6 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para el frío y el viento, especialmente si planean estar al aire libre.

En resumen, A Estrada experimentará un día mayormente cubierto con temperaturas frescas, alta humedad y un viento notable. Aunque no se esperan lluvias significativas, es aconsejable estar preparado para un tiempo variable a lo largo del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-10T20:57:12.