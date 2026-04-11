El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de abril

El día de hoy, 11 de abril de 2026, Cuntis se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que las nubes vayan aumentando a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 11 grados a media tarde.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando un 82% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 36% por la tarde. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más seco y cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con una velocidad que oscilará entre los 11 y 22 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 44 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable que los habitantes de Cuntis se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y al viento.

La probabilidad de precipitación es baja, con un 20% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas de la mañana, aunque se espera que el resto del día permanezca seco. Esto permitirá que los residentes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que las nubes podrían aumentar hacia la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas descenderán a unos 8 grados en las horas más tardías. La puesta de sol se producirá a las 21:11, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Cuntis no querrán perderse. En resumen, el día se presenta como una jornada mayormente soleada, ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aunque con la precaución de abrigarse ante el viento y las temperaturas más frescas por la tarde y noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-10T20:57:12.