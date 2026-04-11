El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de abril

El día de hoy, 11 de abril de 2026, Catoira se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la mañana, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá que la temperatura alcance un máximo de 15 grados en las horas centrales del día.

Durante la tarde, el cielo comenzará a nublarse, y se prevé que se mantenga cubierto en las horas posteriores. A pesar de esta cobertura, las temperaturas se mantendrán agradables, oscilando entre los 12 y 15 grados . La humedad relativa será notable, comenzando en un 80% en la madrugada y descendiendo gradualmente hasta un 40% por la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante el día, con un 0% de probabilidad de lluvia en la mayoría de los periodos. Sin embargo, hay un pequeño indicio de inestabilidad en la tarde, con una probabilidad de precipitación del 5% entre las 02:00 y las 08:00, aunque se espera que no se materialice en forma de lluvia. La probabilidad de tormentas también se mantiene en un 5% en el mismo periodo, lo que sugiere que, aunque el tiempo será mayormente tranquilo, no se puede descartar alguna actividad eléctrica leve.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 26 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a un ambiente más tranquilo por la tarde y la noche.

La salida del sol se producirá a las 07:59, y el ocaso será a las 21:12, brindando un día largo y luminoso. A medida que se acerque la noche, las temperaturas descenderán, alcanzando mínimos de 9 grados hacia el final del día. En resumen, Catoira disfrutará de un día mayormente despejado y fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a posibles cambios en el tiempo hacia la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-10T20:57:12.