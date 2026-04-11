El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de abril

Hoy, 11 de abril de 2026, A Cañiza se prepara para un día mayormente despejado, con algunas variaciones en el estado del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 07:58. Sin embargo, a partir de las 03:00, se espera que el cielo se torne nuboso, con nubes altas que podrían cubrir parcialmente el sol.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 14 grados , descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 10 grados a media tarde. La sensación térmica se verá influenciada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, comenzando en un 72% y alcanzando un 89% en las horas más frescas de la mañana. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte, con velocidades que oscilarán entre los 14 y 41 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 41 km/h, lo que podría generar una sensación de frío adicional. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en consecuencia, especialmente si planean estar al aire libre durante las horas más ventosas.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula, con un 0% de posibilidades de lluvia durante todo el día. Esto significa que no se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. Sin embargo, se prevé un ligero aumento en la probabilidad de tormentas en la tarde, aunque se mantiene en un 0% para la mayor parte del día.

A medida que el día avance hacia la tarde y la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia el final de la jornada. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ocaso espectacular a las 21:10. La combinación de un cielo despejado y la ausencia de precipitaciones hará que la noche sea ideal para actividades al aire libre, como paseos o reuniones familiares.

En resumen, A Cañiza disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con vientos moderados y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y el aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-10T20:57:12.