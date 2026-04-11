El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de abril

Hoy, 11 de abril de 2026, Cangas se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que las nubes vayan aumentando a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 14 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será bastante alta, comenzando en un 80% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 34% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, aunque el viento del norte, que soplará con rachas de hasta 54 km/h, podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias significativas, aunque hay una ligera posibilidad de chubascos intermitentes en la tarde, con una probabilidad de precipitación del 25% entre las 02:00 y las 08:00. Sin embargo, la mayor parte del día se desarrollará sin lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre.

El viento será un factor importante a tener en cuenta hoy. Desde la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades que oscilarán entre 14 y 32 km/h, aumentando a medida que el día avanza. Las rachas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 54 km/h, lo que podría afectar a quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas expuestas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se irá cubriendo más, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, aunque podría verse afectada brevemente por la presencia de nubes altas en la tarde.

En resumen, hoy en Cangas se presentará un día mayormente despejado con temperaturas agradables, aunque el viento y la posibilidad de algunas nubes en la tarde podrían influir en la sensación térmica. Es un buen día para disfrutar del aire libre, pero se recomienda estar preparado para el viento y las posibles ráfagas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-10T20:57:12.