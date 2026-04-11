El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de abril

El día de hoy, 11 de abril de 2026, Cambados se presentará con un tiempo mayormente estable, aunque con variaciones a lo largo de las horas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro. Las temperaturas oscilarán entre los 15°C a las 13°C, con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 76%, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a cubrirse, alcanzando un estado de cubierto a partir de las 3 de la madrugada y manteniéndose así hasta la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 12°C a 13°C, lo que sugiere un día fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera.

En cuanto a la precipitación, se prevé que no haya lluvias significativas durante el día, con un 20% de probabilidad de precipitación en las horas de la mañana, especialmente entre las 2 y las 8 de la mañana. Sin embargo, a lo largo del día, la probabilidad de lluvia disminuirá a cero, lo que sugiere que las condiciones serán favorables para disfrutar de actividades al exterior sin la preocupación de un aguacero inesperado.

El viento será un factor a tener en cuenta, ya que se espera que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre los 14 y 30 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 48 km/h en las horas de la mañana. Esto puede generar una sensación térmica más fría, especialmente en las horas más frescas del día. A medida que avance la tarde, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 20 km/h, lo que puede ser refrescante.

La tarde se presentará con cielos cubiertos, pero se espera que hacia el final del día, especialmente en las horas previas al ocaso, el cielo comience a despejarse, permitiendo disfrutar de un atardecer que se producirá a las 21:12. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 11°C hacia la noche, con una humedad que irá aumentando, lo que podría hacer que la sensación de frío se intensifique.

En resumen, el día en Cambados se caracterizará por un tiempo fresco y mayormente cubierto, con vientos moderados y sin precipitaciones significativas, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-10T20:57:12.