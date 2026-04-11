El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de abril

Hoy, 11 de abril de 2026, Caldas de Reis se presenta con un tiempo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas del día. A medida que avanza la jornada, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y los 16 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 81% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando niveles más bajos hacia la tarde, con un 33% en las horas centrales. Esto sugiere un ambiente relativamente seco, lo que puede contribuir a una sensación térmica más cálida a medida que el sol se eleva en el cielo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte, con velocidades que oscilarán entre 7 y 27 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 46 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en áreas abiertas. Es recomendable que los residentes y visitantes de Caldas de Reis se preparen para estas ráfagas, que podrían ser más notorias en zonas expuestas.

No se anticipan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia en la mayoría de los periodos. Sin embargo, hay un leve indicio de posibilidad de lloviznas en la mañana, aunque se espera que estas sean mínimas y no afecten las actividades al aire libre. La probabilidad de tormentas también se mantiene baja, lo que sugiere un día tranquilo en términos meteorológicos.

A medida que el día avanza hacia la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la noche. El ocaso se producirá a las 21:11, marcando el final de un día mayormente soleado y agradable. Los habitantes de Caldas de Reis pueden disfrutar de actividades al aire libre, aprovechando el tiempo favorable y la escasa probabilidad de lluvia. En resumen, se prevé un día ideal para disfrutar de la naturaleza y las bellezas de la región, con un tiempo que invita a salir y disfrutar del entorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-10T20:57:12.