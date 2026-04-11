El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de abril

El día de hoy, 11 de abril de 2026, Bueu se despertará con un cielo mayormente despejado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes vayan aumentando, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales, especialmente entre las 3 y las 8 de la tarde. Sin embargo, no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 20% solo en las primeras horas de la mañana, disminuyendo a cero en el resto del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 16 grados . La mañana comenzará con temperaturas agradables de 14 grados, descendiendo ligeramente a 12 grados hacia el mediodía. A partir de la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando los 16 grados en las horas más cálidas. La sensación térmica será moderada, gracias a la combinación de temperaturas y la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 35% durante la tarde, lo que proporcionará un ambiente fresco pero cómodo.

La humedad relativa será más alta en las primeras horas del día, alcanzando un 84% al amanecer, pero irá disminuyendo progresivamente a medida que avance el día. Esto contribuirá a un ambiente más seco y agradable en la tarde, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte con velocidades que oscilarán entre los 5 y los 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 50 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas ráfagas de viento.

A lo largo del día, la visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes de la costa de Bueu. Sin embargo, se recomienda estar atentos a los cambios en el cielo, ya que la nubosidad podría aumentar repentinamente. En resumen, el día se presenta como una buena oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables y un cielo que, aunque se nublará, no traerá consigo lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-10T20:57:12.