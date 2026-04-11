El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de abril

El día de hoy, 11 de abril de 2026, se espera en Barro un tiempo mayormente estable, con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 12 y 14 grados , con una humedad relativa que rondará el 80%, lo que puede generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, la nubosidad comenzará a aumentar, alcanzando un estado cubierto entre las 3 y las 7 de la mañana. Las temperaturas descenderán ligeramente, llegando a los 11 grados en su punto más bajo. Sin embargo, no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 20% solo en las horas de la tarde, lo que sugiere que cualquier chubasco será ligero y esporádico.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que se recuperarán ligeramente, alcanzando hasta 15 grados . La humedad relativa disminuirá, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable. El viento soplará del norte, con rachas que podrían alcanzar hasta 48 km/h, especialmente en las horas más cálidas del día, lo que podría generar una sensación de frescura.

A partir de la tarde y hasta el anochecer, se espera que el cielo comience a despejarse, permitiendo que el sol se asome de nuevo. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 10 grados hacia la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos.

La puesta de sol está programada para las 21:11, momento en el que el cielo se presentará mayormente despejado, ofreciendo un espectáculo visual para los habitantes de Barro. La noche se prevé tranquila, con temperaturas que continuarán bajando, pero sin riesgo de lluvias.

En resumen, el día de hoy en Barro se caracterizará por un tiempo variable, con un inicio fresco y poco nuboso, seguido de un aumento en la nubosidad y temperaturas agradables durante la tarde. Las condiciones meteorológicas son favorables para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a posibles ráfagas de viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-10T20:57:12.