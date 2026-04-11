El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de abril

El día de hoy, 11 de abril de 2026, Baiona se despertará con un tiempo mayormente despejado, aunque se espera que las nubes vayan aumentando a medida que avance la jornada. Durante las primeras horas, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando un 88% al amanecer, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que el día progrese, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 13 y 16 grados . Sin embargo, se prevé que a partir de la tarde, el cielo se cubra de nubes, especialmente en las horas centrales del día, donde se espera un incremento en la nubosidad. A pesar de este cambio, las probabilidades de precipitación son bajas, con un 20% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas de la tarde, aunque no se anticipa que esto afecte significativamente las actividades al aire libre.

El viento será un factor notable hoy, con rachas que alcanzarán hasta los 53 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del norte, lo que podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas costeras. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean realizar actividades al aire libre, ya que las ráfagas de viento pueden ser intensas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se mantiene en un 20% durante las primeras horas de la tarde, aunque se espera que la actividad eléctrica sea mínima. La tarde se presentará con temperaturas que podrían descender ligeramente, llegando a los 14 grados , mientras que la humedad comenzará a disminuir, alcanzando un 39% hacia el final del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, permitiendo que las temperaturas caigan a niveles más frescos, alrededor de 12 grados . La visibilidad será buena, y el ocaso se producirá a las 21:12, ofreciendo un espectáculo visual para aquellos que deseen disfrutar de la puesta de sol.

En resumen, Baiona experimentará un día variado en cuanto a condiciones meteorológicas, con un inicio despejado que dará paso a un cielo más nublado por la tarde, pero con escasas posibilidades de lluvia. Las temperaturas se mantendrán agradables, aunque el viento puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-10T20:57:12.