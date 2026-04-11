El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, sábado 11 de abril

El día de hoy, 11 de abril de 2026, As Neves se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a media tarde.

La humedad relativa se mantendrá alta en las primeras horas, alcanzando un 87% al amanecer, pero irá disminuyendo a lo largo del día, estabilizándose en torno al 34% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura podría ser notable en las primeras horas.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del norte, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 48 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría de lo habitual. Es recomendable que los habitantes de As Neves se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y viento a lo largo del día.

No se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, se recomienda estar atentos a las ráfagas de viento, especialmente en áreas abiertas.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. La noche se presentará con cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer a las 21:10, seguido de un cielo estrellado.

En resumen, el tiempo en As Neves para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables durante el día y un viento notable del norte. La ausencia de precipitaciones y la baja probabilidad de tormentas hacen de este un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las ráfagas de viento que podrían hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo esperado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-10T20:57:12.