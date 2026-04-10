El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Soutomaior según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 10 de abril de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, con un cielo poco nuboso que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que el termómetro marque 27 grados. Este aumento de temperatura será ideal para actividades al aire libre, ya que la sensación térmica será agradable.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% por la mañana y descendiendo a un 39% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, no se sentirá excesivamente húmedo, lo que contribuirá a una sensación de confort.
En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sureste a lo largo de la jornada, con velocidades que variarán entre 1 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas. Sin embargo, el viento será mayormente suave, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo sin interrupciones.
No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en jardines.
A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 20 grados hacia el final del día. La noche se presentará con un cielo despejado, lo que permitirá observar las estrellas y disfrutar de una atmósfera tranquila y serena. La temperatura mínima de la noche se espera que ronde los 14 grados, lo que hará que la velada sea agradable y propicia para actividades nocturnas al aire libre.
En resumen, el tiempo en Soutomaior para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la naturaleza.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-09T20:57:12.
- La Xunta lanza un plan para atajar el fraude en las bajas laborales en Galicia, que en total son 70.000 al día y suponen unas pérdidas de 2.200 millones de euros
- La jueza archiva la causa de la botella de agua que quemó a un cliente en un restaurante de Vigo
- La gallega Mobify prepara su desembarco en Vigo: una flota de cien vehículos, modelo 'carsharing' y precios desde 0,29/km
- Dejar un trabajo fijo para dedicarse a la docencia: «Me arrepiento de no haberlo hecho antes»
- La Xunta ampliará el alcance de la ayuda anual de 5.000 euros del Bono Coidado para dependientes a otras 10.000 familias
- China navega en un mundo aparte: pesca 20 toneladas más por cada una que pierde la flota española
- Un accidente múltiple en la AP-9 en Vigo deja seis heridos, uno de ellos grave
- Roberto Verino se abre a un socio industrial a través de la venta de casi el 40% del capital para asegurar el relevo generacional