El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de abril

Hoy, 10 de abril de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, con un cielo poco nuboso que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se espera que el termómetro marque 27 grados. Este aumento de temperatura será ideal para actividades al aire libre, ya que la sensación térmica será agradable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% por la mañana y descendiendo a un 39% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será cálido, no se sentirá excesivamente húmedo, lo que contribuirá a una sensación de confort.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sureste a lo largo de la jornada, con velocidades que variarán entre 1 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas. Sin embargo, el viento será mayormente suave, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo sin interrupciones.

No se esperan precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en jardines.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 20 grados hacia el final del día. La noche se presentará con un cielo despejado, lo que permitirá observar las estrellas y disfrutar de una atmósfera tranquila y serena. La temperatura mínima de la noche se espera que ronde los 14 grados, lo que hará que la velada sea agradable y propicia para actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, el tiempo en Soutomaior para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-09T20:57:12.