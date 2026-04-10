El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de abril

El día de hoy, 10 de abril de 2026, Silleda se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada soleado. A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 26 grados en las horas centrales, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 76% por la mañana y disminuyendo a un 35% hacia la tarde. Esto indica que, aunque la mañana será algo húmeda, la tarde ofrecerá un ambiente más seco y cómodo. Las condiciones de viento serán también favorables, con vientos predominantes del sureste que oscilarán entre 10 y 19 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 33 km/h en las horas más activas del día. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

A lo largo del día, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Silleda podrán disfrutar de un día sin lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el campo.

En la tarde, se espera que el cielo continúe mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer, pero sin afectar la luminosidad del día. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando valores de alrededor de 12 grados a la hora del ocaso, que será a las 21:09. La noche se presentará tranquila, con un cielo poco nuboso y temperaturas frescas, ideales para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, Silleda disfrutará de un día primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y aprovechar el buen tiempo, ya sea en actividades familiares, deportivas o simplemente disfrutando de la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-09T20:57:12.