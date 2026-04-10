El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de abril

El día de hoy, 10 de abril de 2026, Sanxenxo se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando un mínimo de 15 grados en la madrugada y un máximo de 21 grados durante la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 73% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 53% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, no se prevén condiciones de incomodidad por la humedad, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, especialmente en las primeras horas del día, con velocidades que oscilarán entre 26 y 36 km/h. El viento soplará principalmente del noreste, lo que podría generar una ligera brisa en la costa, ideal para actividades al aire libre. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, alcanzando velocidades más suaves de entre 4 y 12 km/h en la tarde y noche.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes y visitantes de Sanxenxo podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los rayos del sol calienten el ambiente. La puesta de sol está programada para las 21:11, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder. La temperatura se mantendrá en torno a los 18 grados en las horas previas a la noche, lo que hará que las actividades al aire libre sean aún más placenteras.

En resumen, el tiempo en Sanxenxo para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para pasear por la playa, realizar deportes acuáticos o simplemente disfrutar de la belleza natural de la región.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-09T20:57:12.