El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de abril

El día de hoy, 10 de abril de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Salvaterra de Miño, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 16 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados en la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 28 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 71% y disminuyendo a medida que el sol se eleva, llegando a un 33% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque la sensación térmica será cálida, el ambiente se tornará más seco a medida que avance el día, lo que puede resultar en una sensación de confort.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre los 10 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en las horas más activas. Este viento moderado contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes y visitantes pueden planificar actividades al aire libre sin temor a cambios climáticos inesperados. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de la zona.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 24 grados hacia las 19:00 horas. La noche se presentará con cielos poco nubosos, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. La temperatura mínima de la noche se espera que baje a 14 grados, lo que sugiere que será una noche fresca y agradable.

En resumen, el tiempo en Salvaterra de Miño para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas cálidas, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los habitantes y visitantes aprovechar el buen tiempo, ya sea para pasear, practicar deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad gallega.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-09T20:57:12.