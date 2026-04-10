El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de abril

Hoy, 10 de abril de 2026, Salceda de Caselas experimentará un día mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer en el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 68% a las 00:00, y se mantendrá en niveles elevados hasta el mediodía, cuando se espera que baje a un 58%. Esto podría generar una sensación de frescor en el ambiente, especialmente en las horas más tempranas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleve, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando un máximo de 27 grados en la tarde, lo que proporcionará un tiempo agradable para disfrutar al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 5 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. A partir de la tarde, el viento podría alcanzar rachas de hasta 28 km/h, especialmente en las horas cercanas al ocaso, lo que podría generar una sensación de frescura al caer la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Salceda de Caselas podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 13 grados hacia las 23:00. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 21:10. La combinación de temperaturas agradables y cielos despejados hará de este día una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre en Salceda de Caselas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-09T20:57:12.