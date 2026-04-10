El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de abril

El día de hoy, 10 de abril de 2026, Ribadumia se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 15°C y 16°C. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 11:00 horas, llegando a los 18°C.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 70% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura. Sin embargo, se prevé que la humedad aumente nuevamente hacia la tarde, alcanzando un 62% a las 20:00 horas. Esto podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca al caer la noche.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 16 km/h y 32 km/h durante las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, el viento irá disminuyendo, con velocidades que rondarán los 5 km/h hacia la tarde y la noche. Esto permitirá que el ambiente se sienta más tranquilo y propicio para actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Ribadumia podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean salir a pasear o realizar actividades en el exterior. Las condiciones climáticas son perfectas para disfrutar de la naturaleza y de los espacios abiertos que ofrece la localidad.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 20°C hacia las 17:00 horas. Durante la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer alrededor de las 21:11 horas. Las temperaturas nocturnas se situarán en torno a los 15°C, proporcionando un ambiente fresco y agradable para disfrutar de la velada.

En resumen, Ribadumia disfrutará de un día primaveral, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-09T20:57:12.