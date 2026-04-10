El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de abril

El día de hoy, 10 de abril de 2026, Redondela se presentará con un tiempo mayormente favorable, caracterizado por un cielo poco nuboso y despejado en la mayor parte del día. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 15°C y 14°C. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 71% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando los 12°C hacia el mediodía. Sin embargo, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que la radiación solar aumente, elevando las temperaturas a un máximo de 27°C en la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad, que bajará al 49% en las horas centrales del día.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 5 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará a dirección oeste y su velocidad aumentará, alcanzando rachas de hasta 28 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Redondela podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y agradable.

Hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 24°C hacia las 16:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. En la noche, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que caerán a 15°C hacia las 22:00 horas. La humedad relativa aumentará, alcanzando un 76% en las horas nocturnas.

En resumen, el tiempo en Redondela para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Los vientos serán moderados, lo que contribuirá a un ambiente fresco y cómodo para disfrutar de la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-09T20:57:12.