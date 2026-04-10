El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de abril

Hoy, 10 de abril de 2026, Pontevedra se prepara para un día mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 14:00 horas, con valores que oscilarán entre los 23 y 26 grados , proporcionando un tiempo cálido y primaveral.

La temperatura comenzará en torno a los 16 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 15 grados a la 01:00 y manteniéndose en 14 grados durante las primeras horas de la mañana. A medida que el sol se eleva, las temperaturas comenzarán a repuntar, alcanzando los 20 grados a las 11:00 y culminando en los 26 grados a las 13:00. Por la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 24 grados entre las 14:00 y las 16:00, y bajando a 22 grados hacia las 18:00.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 70% a la medianoche y descendiendo gradualmente hasta alcanzar un 42% a las 13:00, lo que contribuirá a la sensación de calor durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 60% a las 19:00.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales, alcanzando hasta 34 km/h entre las 16:00 y las 17:00. Este viento podría aportar una sensación refrescante, especialmente durante las horas más cálidas.

No se anticipan precipitaciones en la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los habitantes de Pontevedra podrán disfrutar de un día sin interrupciones meteorológicas. Las condiciones son ideales para actividades al aire libre, paseos por el centro de la ciudad o disfrutar de la naturaleza en los alrededores.

En resumen, Pontevedra vivirá un día de primavera caracterizado por cielos despejados, temperaturas agradables y un viento moderado, perfecto para disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-09T20:57:12.