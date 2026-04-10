El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de abril

El día de hoy, 10 de abril de 2026, Pontecesures se prepara para un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca poco nuboso, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 28 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 28 grados. Este aumento en la temperatura será bien recibido por los habitantes, quienes podrán disfrutar de actividades al aire libre en un tiempo primaveral. Sin embargo, es recomendable que se tomen precauciones ante la exposición prolongada al sol, especialmente durante las horas más cálidas.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 98% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 35% en la tarde. Esta reducción en la humedad contribuirá a que el calor se sienta más tolerable, haciendo que la jornada sea ideal para paseos y actividades recreativas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría proporcionar un alivio adicional ante las temperaturas más cálidas. Este viento suave será un complemento perfecto para disfrutar de un día al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es especialmente positivo para aquellos que planean actividades al aire libre, como picnics, paseos en bicicleta o simplemente disfrutar de un día en el parque.

En resumen, Pontecesures disfrutará de un día primaveral, con cielos despejados y temperaturas agradables. Es una oportunidad perfecta para salir y disfrutar de la naturaleza, aprovechando el buen tiempo que nos ofrece esta jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-09T20:57:12.