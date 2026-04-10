El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de abril

El día de hoy, 10 de abril de 2026, Ponteareas se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la mayor parte del día. A primera hora de la mañana, la temperatura se situará en torno a los 16 grados , con una ligera disminución a medida que avanza la jornada, alcanzando los 12 grados en las horas más frescas de la tarde.

A lo largo de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte, pero sin afectar la luminosidad del día. La humedad relativa será alta, comenzando en un 65% y aumentando hasta un 94% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en niveles más cómodos hacia la tarde.

El viento soplará desde el oeste a una velocidad moderada de 8 km/h, aumentando ligeramente en las horas centrales del día, donde se espera que alcance hasta 14 km/h. Esta brisa será refrescante y contribuirá a que la sensación térmica se mantenga agradable, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de posibilidad de lluvia en cualquier momento. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre. Los amantes de la naturaleza y los deportes podrán disfrutar de un día sin preocupaciones meteorológicas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando un máximo de 27 grados en las horas más cálidas, antes de bajar a 24 grados hacia el final de la jornada. La noche se presentará despejada, con temperaturas que rondarán los 14 grados, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable bajo las estrellas.

En resumen, Ponteareas disfrutará de un día primaveral, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir, disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando al máximo las condiciones climáticas favorables que se presentan hoy.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-09T20:57:12.