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El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de abril

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ponte Caldelas según los datos de la AEMET

El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de abril

El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de abril / Faro de Vigo

Faro de Vigo

El día de hoy, 10 de abril de 2026, en Ponte Caldelas se prevé un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con escasas nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 27 grados a las 14:00 horas. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 24 grados hacia las 17:00 horas.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 66% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 40% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será bastante agradable, ideal para actividades al aire libre. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado, con un 0% de probabilidad de lluvia.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar una brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a un ambiente más tranquilo por la tarde y noche.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 21:10 horas, las temperaturas comenzarán a descender de manera notable, alcanzando los 14 grados hacia la medianoche. La noche se presentará despejada, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas y un ambiente propicio para disfrutar de actividades nocturnas al aire libre.

En resumen, Ponte Caldelas disfrutará de un día primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Es una jornada ideal para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad gallega.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-09T20:57:12.

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