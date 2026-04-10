El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ponte Caldelas según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 10 de abril de 2026, en Ponte Caldelas se prevé un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará con escasas nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 27 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 27 grados a las 14:00 horas. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 24 grados hacia las 17:00 horas.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 66% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 40% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será bastante agradable, ideal para actividades al aire libre. No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado, con un 0% de probabilidad de lluvia.
El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar una brisa refrescante, especialmente en las horas más cálidas. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a un ambiente más tranquilo por la tarde y noche.
A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 21:10 horas, las temperaturas comenzarán a descender de manera notable, alcanzando los 14 grados hacia la medianoche. La noche se presentará despejada, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas y un ambiente propicio para disfrutar de actividades nocturnas al aire libre.
En resumen, Ponte Caldelas disfrutará de un día primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Es una jornada ideal para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad gallega.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-09T20:57:12.
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