El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de abril

El día de hoy, 10 de abril de 2026, Poio se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 14 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a media mañana.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que podría llegar hasta los 24 grados en su punto máximo, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 70% por la mañana y descendiendo hasta un 42% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a una sensación de confort, aunque se recomienda mantenerse hidratado debido al calor.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte durante la mañana, con velocidades que oscilarán entre los 20 y 35 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el suroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 34 km/h en la tarde. Este viento puede aportar una sensación refrescante, especialmente durante las horas más cálidas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las condiciones son ideales para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente relajarse en un parque.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 21:10. La noche será tranquila, con una humedad que aumentará ligeramente, alcanzando un 78% hacia la medianoche.

En resumen, el día de hoy en Poio se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Se recomienda aprovechar al máximo las horas de luz y calor, ya que las condiciones climáticas son óptimas para diversas actividades.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-09T20:57:12.