El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de abril

El día de hoy, 10 de abril de 2026, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante la madrugada y la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 16 grados , con una ligera brisa que hará que la sensación térmica sea un poco más fresca en las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, donde se prevé un aumento hasta los 26 grados . Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un cielo que, aunque seguirá mayormente poco nuboso, presentará algunas nubes altas en la tarde. La humedad relativa será moderada, comenzando en un 65% por la mañana y descendiendo a un 36% en las horas más cálidas, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del sur-suroeste, con velocidades de hasta 3 km/h, aumentando a medida que el día avanza. En la tarde, se espera que el viento sople desde el noreste a una velocidad de hasta 11 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las zonas más abiertas. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar los 28 km/h, lo que es notable pero no debería causar inconvenientes significativos.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes y la naturaleza que rodea a Pazos de Borbén.

Por la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá observar las estrellas y disfrutar de una temperatura más fresca, que descenderá a unos 14 grados . La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 78% hacia el final del día. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado, ideal para paseos y encuentros familiares.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-09T20:57:12.