El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de abril

El día de hoy, 10 de abril de 2026, Oia se prepara para disfrutar de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones en la nubosidad a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que la luz del sol ilumine el paisaje y brinde una sensación de calidez. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente ligeramente, con períodos de poco nuboso, especialmente en las horas de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 18 grados , siendo más cálidas durante las horas centrales del día. La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se prevé que el termómetro marque 18 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde y la noche, las temperaturas descenderán, llegando a los 11 grados en las horas más frescas. Es recomendable que los residentes y visitantes se vistan en capas para adaptarse a estos cambios de temperatura.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 60% por la mañana y descendiendo a un 42% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura podría ser notable, especialmente en las primeras horas. No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 6 y 39 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá presente, lo que podría ser agradable para quienes disfrutan de actividades al aire libre.

El orto se producirá a las 08:03, brindando un hermoso amanecer, mientras que el ocaso se espera para las 21:11, ofreciendo una larga jornada de luz solar. Este es un día ideal para disfrutar de paseos por la costa, actividades deportivas o simplemente relajarse en los espacios al aire libre, aprovechando el tiempo favorable que Oia tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-09T20:57:12.