El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de abril

El día de hoy, 10 de abril de 2026, O Rosal se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 17 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

Durante la tarde, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 23 grados alrededor de las 13:00 horas. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 48% y el 84%, lo que podría generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales del día. Sin embargo, la humedad disminuirá hacia la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 15 y 28 km/h. Este viento, aunque moderado, puede generar una ligera brisa que será refrescante, especialmente en las horas más cálidas. A lo largo del día, se prevé que la dirección del viento cambie ligeramente hacia el sur y suroeste, manteniendo velocidades similares, lo que podría ofrecer un alivio ante el calor.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todas las franjas horarias. Esto significa que no habrá interrupciones por lluvias, lo que es ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un paisaje claro y luminoso.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 13 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá observar un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 21:10 horas. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que la noche sea ideal para paseos y actividades al aire libre.

En resumen, O Rosal disfrutará de un día primaveral, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-09T20:57:12.