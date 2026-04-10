El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, viernes 10 de abril

El día de hoy, 10 de abril de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en O Porriño, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 16 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 14 grados a la 1 de la tarde.

La nubosidad será escasa durante el día, con algunas horas en las que se prevé un cielo poco nuboso, especialmente en las primeras horas de la tarde. Sin embargo, no se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo de todo el día. Esto significa que los habitantes de O Porriño podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

En cuanto a la temperatura, se espera que alcance su punto máximo alrededor de las 2 de la tarde, con un valor de 27 grados . A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender, situándose en torno a los 25 grados a las 5 de la tarde. Por la noche, las temperaturas seguirán bajando, alcanzando los 12 grados hacia la medianoche.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 68% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, llegando a un 46% por la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas más cálidas.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 5 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avance el día. Las rachas máximas de viento se registrarán en torno a las 3 de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h desde el noroeste. Esto podría generar una ligera brisa, pero no se prevén condiciones adversas.

En resumen, O Porriño disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, ideal para actividades al aire libre. Con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, es una excelente oportunidad para aprovechar el buen tiempo y disfrutar de la naturaleza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-09T20:57:12.